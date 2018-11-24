أسباب رفع ” فيتش ” لتقديراتها بشأن نمو اقتصاد المملكة

عادل الحربي (صدى):

كشفت وكالة ” فيتش ” عن أن التصنيف الإئتماني للمملكة على +A مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ رافعةً تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018 ليبلغ 2.2% من 1.8%؛ حيث سيبلغ حجم الإنفاق العام المقبل أكثر من تريليون ريال، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 300 مليار ريال، وتراجع العجز المالي عند 148 مليارا، فيما كان المتوقع 195 مليار ريال.

ومن جانبهم، قال مختصون أن التحسن الذي شهدته أسعار النفط في هذه المرحلة كان له دور ملموس في دعم الميزانية، إذ ارتفعت من مستوى الـ40 دولارًا في عام 2016 إلى الثمانينات في أكتوبر الماضي قبل أن تعود للتراجع بنسبة 20% في الأسابيع مع عودة المخاوف من أزمة فوائض مستقبلا.

وأوضح المختصون، أن رفع وكالة ” فيتش ” التصنيف الإئتماني للمملكة مع نسبة نمو متوقعة قدرها 2.2% يتسق مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته للنمو بالسعودية 3 مرات خلال العام الحالي وذلك بعد مرحلة انكماش خلال العام الماضي؛ فيما يرجع ارتفاع معدلات النمو إلى التغير الهيكلي في إيرادات الميزانية التي لم تعد تعتمد كليًا على النفط، وكذلك التوسع في خطط ضبط الإنفاق وهو ما كان له دور ملموس في الميزان التجاري.

وفي السياق نفسه، توقعوا أن تصل الإيرادات غير النفطية خلال العام الحالي إلى 300 مليار ريال مقابل 80 مليارًا فقط قبل عدة سنوات، وهو ما يقلل من الضغوط على أسعار النفط، كما أن هناك خطط لإنعاش قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين وصندوق الاستثمارات العامة حتى تكون روافد قوية لدعم الإيرادات وفق خطة تستهدف تريليون ريال بعيدًا عن النفط بحلول عام 2030.