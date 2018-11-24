أحلام توجه رسالة لـ ” صوت الخليج ” القادم لمى خالد

أبو ظبي(صدى):

عبرت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي عن سعادتها بالظهور اللافت للطفلة السعودية لمى خالد التي تالقت خلال استضافتها ببرنامج ” نجوم صغار ” الذي يقدمه الفنان المصري أحمد حلمي عبر قناة إم بي سي.

وقالت أحلام بعدما استمعت إلى لمى التي أدت أغنية ” ألف مرة ” للفنان عبدالمجيد عبدالله خلال البرنامج: ” الله عليك تستاهلين بنتي، ربي يوفقك، يا أجمل ابتسامة “.

وأكدت أحلام أن لمى خالد التي تبلغ من العمر 11 عاما تعتبر ” صوت خليجي قادم بقوة ” ، وهو التعليق الذي أعجب لمى، فقالت: ” أول شيء وصلني من أحلام التي علقت سريعا على الفيديو بعد نشره بنصف ساعة تقريبا، وقد أعجبني تعليقها وأسعدني جدا “.

وحظي فيديو لمى في برنامج نجوم صغار بمشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشاد روادها بالموهبة السعودية القادمة.