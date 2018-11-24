هذا ” العقار ” يعالج أكثر أنواع سرطانات الثدي فتكا بالسيدات

واشنطن(صدى):

أظهرت دراسة دولية أن عقار فلوناريزين” Flunarizine ” المعتمد لعلاج الصداع النصفي؛ يساعد في علاج أكثر أنواع سرطانات الثدي فتكًا بالسيدات والمعروف بـ ” الثلاثي السلبي ” .

وأجرى باحثو كليتي الطب بجامعتي ” بايلو ” الأمريكية و ” تايوان ” الوطنية، دراسة لرصد فاعلية العقار الحاصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ” FDA ” للوقاية من صداع الشقيقة وعلاج الصداع النصفي.

حيث ثبتت قدرته على إبطاء نمو خلايا السرطان، خاصة أنه يستهدف مسارات ” البروتين N-Ras ” ؛ وهو الأمر ما يقلل من كمياته في الخلايا السرطانية عبر تغيير قدرة الخلية الطبيعية على تحطيم هذا البروتين.

وذكر أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، أن نتائج الدراسة ستؤدي إلى اكتشاف أدوية أقل تكلفة لعلاج نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، وإنقاذ حياة أكثر من 450 ألف سيدة سنويا حول العالم.