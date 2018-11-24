تقارير إيطالية: فوز رونالدو بالكرة الذهبية ” شبه مستحيل “

طلال الغامدي(صدى):

قللت تقارير صحفية إيطالية من حظوظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية ” بالون دور ” التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو إن دخول رونالدو في المنافسة يبدو صعبا في ظل تواجد كل من النجوم، مبابي، ومودريتش وفاران، مؤكدا أن فوز رونالدو بالجائزة ” يعتبر شبه مستحيل ” .

من جانبها قالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن لقب الكرة الذهبية سيمنح للكرواتي مودريتش أيضا بعدما حصل على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، في حين سيأتي كلا من فاران ومبابي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.