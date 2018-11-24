9 وصفات منزلية للتخلص من قشرة الرأس نهائيا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتبر قشرة الرأس مشكلة مثيرة للإحباط في كثير من الأحيان، لكن توجد علاجات طبيعية متاحة يمكنها الحد من الأعراض وتوفير مزيد من الراحة، وتعود أسباب الإصابة إلى البشرة الجافة والحساسية ونمو نوع معين من الفطريات التي تعيش على فروة الرأس وكذلك التهاب الجلد الدهني.

وأثبتت العلاجات الطبيعية فعالية، ومنها الوسائل التالية:زيت شجرة الشاي له خصائص قوية في مكافحة سلالة محددة من الفطر التي تسبب التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس.

وزيت جوز الهند: تحسن الخصائص المضادة للميكروبات في زيت جوز الهند رطوبة البشرة وتمنع الجفاف وتخفف أعراض الإكزيما وقشرة الرأس.

والصبار: يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. ونتيجة لذلك فقد يساعد في تقليل الالتهابات وخفض أعراض الإصابة بقشرة الرأس.

وخل التفاح: يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويؤدي إلى توازن كيميائي في فروة الرأس. كما أثبتت الدراسات أنه قد يمنع نمو أنواع محددة من الفطريات.

وجرعة أوميجا-3: يؤدي نقص الأحماض الدهنية لأوميجا-3 إلى جفاف البشرة وقشرة الرأس وجفاف الشعر.

والبروبيوتيك: تعزز وظيفة المناعة التي تساعد الجسم ضد الإصابات الفطرية التي تسبب قشرة الرأس.

وبيكربونات الصودا: تساعد في تخفيف الحكة وتهيج الجلد. وتساعد بيكربونات الصودا على إزالة خلايا الجلد الميتة وتقليل القشرة والحكة.

والابتعاد عن الضغوط: الضغط لا يسبب قشرة الرأس، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدة الأعراض من الجفاف والحكة.

والأسبرين: فعال في علاج التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس و له خصائص مضادة للالتهابات.