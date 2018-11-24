الشيخ المنيع يوضح حكم الصلاة في الرحال خلال الأمطار الغزيرة

نايف السالم(صدى):

تعرض حي مليحة بمحافظة عنيزة أمس لعدم إقامة صلاة الجمعة بجامع السلام أمس نتيجة لغزارة الأمطار التي إجتاحت المحافظة وتجمع كميات كبيرة من المياه في الطريق المؤدي للمسجد ، الأمر الذي إضطر إمام المسجد لنداء ” الصلاة في رحالكم ” ، وهو ما يثير التساؤل حول صحة النداء وتعذر إقامة الصلاة.

من جانبه أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع أنه يحق للمصلين جمع الصلوات لتخفيف الضرر في ظروف الطقس القاهرة كالأمطار الغزيرة والسيول .

وأبان فضيلته أن النداء بالصلاة في الرحال مسؤولية إمام المسجد، بناء على تقديره للظروف القاهرة التي تمنع المصلين عن أداء الصلاة في المسجد.