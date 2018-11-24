شاب يتزوج من 3 فتيات في ليلة واحدة وتتفقن على خلعه والسبب!
شهدت محكمة الأسرة في القاهرة قضية غريبة أثارت ذهول القاضي والحضور بعد أن اتفقت ثلاث زوجات لرجل واحد على خلعه بسبب إختلاله عقلياً .
وتفصيلاً أكدت الزوجات ” عزة ومنال ورحاب ” أن الزوج ” علاء ” 34 عام قد إستعان بـ”خاطبة ” لتزويجه الثلاث فتيات اللاتي رضين بالعيش سوياً في نفس البيت ، بينما بدأت تصرفات الزوج الغريبة مع أول يوم .
تقول “عزة ” أنه لم يحضر الزفاف بل أرسل لها السائق ليأتي بها إلى المنزل وفعل كذلك مع “منال ورحاب ” فيما فؤجئن به نائماً لم يقابلهن ، فتغاضين عن الموقف إلا أنه واصل سلوكه المهين .
وتقول” رحاب ” أنه كان يتعمد إهانتها في الشارع وأمام الغرباء ، بل ذهبت ” منال ” إلى أنه أيقظها يوماً على الضرب المبرح لأنه شاهدها تخونه في أحلامه ، وغيرها من التصرفات لتجتمع الزوجات على خلعه بعد شهر واحد من عقد القران .
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