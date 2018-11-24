بالفيديو.. طفلة تنجو من الموت بأعجوبة بعد سقوطها أسفل عجلات القطار

نيودلهي(صدى):

كشف مقطع فيديو يخطف الأنفاس، عن سقوط طفلة تبلغ من العمر عام واحد فقط، أسفل عجلات قطار سريع في مدينة ” ماثورا ” بولاية ” أتر برديش ” الهندية.

وتعود الواقعة، إلى سرقة أموال الأب أثناء صعوده إلى القطار؛ ليدفع زوجته إلى الخلف فتسقط منها الطفلة من فتحة بين الرصيف والسكة الحديد وتستقر بين القضبان.

وعجز الأبوان عن التقاطها لتحرك القطار بسرعة مذهلة في لحظات تحبس الأنفاس؛ لتظهر الطفلة بين القضبان بعد مرور القطار فهيرع الناس لالتقاطها؛ ليكتشفوا أنه لم يصبها أي سوء وتعم الفرحة على وجه الأم وجميع الوقوف.