6 عناصر من حزب الله وإيران ضمن قائمة جرحى الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

صرحت الحكومة اليمنية عن معلومات استخباراتية مؤكدة، بأن 4 عناصر لبنانيين واثنين إيرانيين ضمن قائمة جرحى المليشيات الحوثية التي تحاول نقلهم للخارج.

وفي ذات السياق، قال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية: ” لدينا معلومات استخباراتية مؤكدة أن ضمن الجرحى أربعة لبنانيين، وعنصرين إيرانيين؛ ولذلك تصر الميليشيات الحوثية الإيرانية على عدم الكشف عن أسماء الجرحى ” .

تجدر الإشارة إلى أن مسألة نقل الجرحى تُعد واحدة من 3 شروط وضعتها المليشيات الحوثية في اللحظات الأخيرة قبيل بدء مشاورات ” جنيف ” السابقة في سبتمبر الماضي، وحالت دون حضور وفدهم وفشل المشاورات.