راموس والمنشطات.. الفضائح تتساقط فوق رأس لاعب ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

وسط التقارير التي أكدت تناول قائد نادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، المنشطات في مناسبتين والتستر عليه، جاء النادي الملكي نافياً الأمر جملة وتفصيلاً، مدافعًا عن لاعبه.

وشدد ريال مدريد في بيان له، أمس الجمعة، على أن راموس لم يخرق قواعد مكافحة المنشطات المتعارف عليها.

وكان موقع ” فوتبول ليكس ” ، كشف عن سقوط راموس في اختبار المنشطات الذي أخذ بعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

وبحسب تسريبات ” فوتبول ليكس ” ، فإن الاختبار أثبت ارتفاعا في نسبة مادة الكورتيكوييد لدى راموس ،وذلك قبل تبرئته من قبل الاتحاد الاوروبي الذي اعتبر أنه ” تناول نسبة مرخصة ” .

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