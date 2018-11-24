هل المساواة بين الأبناء في المصروف شرط؟ ” كبار العلماء ” تجيب

عادل الحربي(صدى):

ردت هيئة كبار العلماء على استفسار مواطن حول إلزامية المساواة بين الأبناء في المصروف المدرسي.

وأوضح المواطن في سؤاله، أن المصروف الذي يعطيه لأبناءه يتفاوت مقداره بين المراحل الدراسية الثلاث الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، متسائلا حول وجود إلزامية المساواة في الصرف بين الذكور والإناث.

وأوضحت الهيئة في ردها أمه لا يشترط العدل بين الأبناء والبنات الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة في إعطاء المصروف المدرسي.

وقالت: ” إنه بعد دراسة اللجنة للاستفتاء المقدم لها، اتضح أن ذلك من باب النفقة، والنفقة تقدر بالحاجة وليس من باب العطية التي يشترط فيها العدل بين الأولاد وإعطاء الأنثى نصف ما يعطى للذكر ” .