الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه

علي القحطاني(صدى):

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على المواطنين والمقيمين أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراعاة جوانب السلامة عند هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم .

ودعت إدارة الدفاع المدني المواطنين والمقيمين في رسائل بثتها إلى أجهزتهم النقالة باللغتين العربية والإنجليزية إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه .