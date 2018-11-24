الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه
أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على المواطنين والمقيمين أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراعاة جوانب السلامة عند هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم .
ودعت إدارة الدفاع المدني المواطنين والمقيمين في رسائل بثتها إلى أجهزتهم النقالة باللغتين العربية والإنجليزية إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه .
alfahd42[ عدد التعليقات: 19606 ] نشر منذ 37 دقيقة
وينهم من اللي يدخل في نفق الكبري ويطلع من الجهه الثانيه المفروض يحاسبونه