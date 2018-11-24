بالفيديو.. فنانة تشكيلية تثير الجدل بعد إعلان حفظها لسورة البقرة

أماني الغامدي(صدى):

لم تتوقع الفنانة التشكيلية الكويتية وداد المطوع، أن نشرها لمقطع فيديو عن حفظها لسورة البقرة ،سيحدث ضجة وجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

وانتقد البعض مقطع الفيديو، حيث اعتبروه تفاخر الفنانة التشكيلية بحفظها أجزاء من القرآن الكريم، وانهالت التعليقات المستنكرة لبثها الفيديو.

وعلق بعض المغردين بأنه الغاية ليست في الحفظ، بل في التطبيق، خاصة سورة البقرة، الأفضل أن نفهم معانيها ونطبّقها.