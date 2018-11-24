محمد خاشقجي يروي تفاصيل صورته مع ولي العهد في مارينا أبوظبي

عادل الحربي(صدى):

على خلفية الصورة التي تم تداولها بمواقع التواصل، والتي جمعت بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ومحمد خاشقجي، روى محمد تفاصيل التقاط الصورة.

وأوضح ابن شقيق الصحفي الراحل جمال خاشقجي أن الصورة التقطت أثناء تواجدهما في حلبة ” ياس ” في مارينا أبوظبي أمس الجمعة.

وأشار إلى أن لقاءه بولي العهد كان مفاجئا، لافتًا إلى أنه أحد منظمي الفورميلا ١ في أبو ظبي.

وأكد محمد خاشقجي أن أسرته لا زالت متمسكة وملتفة حول القيادة الرشيدة في المملكة، لافتا إلى أن تجاهل شائعات الإعلام المعادي للمملكة هو أكبر رد عليهم.

يذكر أن الصورة جاءت على هامش الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى دولة الإمارات، في إطار جولة سموه على عدد من الدول العربية.

اقرأ أيضًا: