” قياس ” يوضح موقف المتغيبين عن الاختبارات بسبب الأحوال الجوية

علي القحطاني(صدى):

صرح مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي بمركز ” قياس ” إبراهيم الرشيد، بأنه يصعب تأجيل مواعيد الاختبارات المقررة، مراعاة لظروف المتقدمين.

وأوضح أن التأجيل يترتب عليه استحداث مواعيد جديدة قد تطول فترتها فيما يكون الكثيرون قد حضروا لمناطق مقرات الاختبارات لأداء الاختبار.

وفيما يخص من يتعذر حضورهم للاختبارات بسبب سوء الأحوال الجوية، أكد أن المركز يراعي ظروف الجميع بحسب ما يرد من الجهات الرسمية عن سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أنه على من تعذر حضوره بسبب الأحوال الجوية، التواصل مع المركز عبر وسائل الاتصال ومراكز الاتصال لمساعدته 920033555، ولذلك لا يتم التأجيل لإتاحة الفرصة للراغبين بتأدية الاختبارات.