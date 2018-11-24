طالب يطعن معلمته أثناء تواجده في منزلها

القاهرة(صدى):

شهدت مصر جريمة مروعة، حيث أقدم طالب مصري بمرحلة الثانوية العامة على قتل معلمته طعنًا بسلاح أبيض ،أثناء تواجده في منزلها، لتلقي درس خصوصي في مادتي الكيمياء والأحياء.

وتلقت الشرطة بلاغًا يفيد طعن “ س. م ” طالب 16 سنة بالثانوية العامة، معلمته “ ه. ا ” أثناء حضوره درسًا خصوصيًا بمنزلها.

وتم ضبط الطالب والأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته تبين أنه حضر إلى منزل المجني عليها، لحضور الدرس الخاص به، وكان يحمل حقيبته الخاصة وبها سلاح أبيض.

وأوضح أنه أثناء اندماج المعلمة في شرح الدرس، طلب منها إحضار كوب من الماء له، ثم عاجلها بطعنات أودت بحياتها، دون سبب واضح لفعلته.

وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابسات الجريمة.