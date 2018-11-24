بالصورة.. حوثي يتجول بسيارة خاصة للرئيس اليمني الراحل في شوارع صنعاء‎

فهمي محمد(صدى):

أظهرت صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية، في مدينة صنعاء اليمنية، يتجولون بسيارة خاصة تعود للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وبينت الصورة، وقوف السيارة من نوع ” مايباخ ” أمام أحد المطاعم ويقودها مشرف حوثي.

وأوضح متداولو الصورة أن السيارة كان يظهر بها الرئيس الراحل، في الاحتفالات الرسمية وأصبحت في حوزة أحد مشرفي عصابة الحوثي بعدما نهبوها من قصره في حدة.

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