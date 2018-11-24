مقترح بإقامة كأس العالم كل عامين بدلًا من 4

نواف السالم(صدى):

اقترح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ، على الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” إقامة بطولة كأس العالم مصغرة كل عامين، بدلا من أربعة أعوام.

وبحسب المقترح، يتم إقامة بطولة مصغرة أشبه بكأس العالم، بمشاركة ثماني منتخبات، كل عامين دون المساس بكأس العالم.

ذلك على أن تكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم ” الثمانية الكبار ” ، بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم.

ووفقا لهذا المقترح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حالياً كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.