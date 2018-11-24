ضبط شخصين في بيشة بحوزتهما مبالغ مالية وحبوب الكبتاجون

أبها(صدى):

تمكن أفراد الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض علي شخصين بإحدى المركبات بجوار مطعم داخل المحافظة، وبحوزتهما حبوب كبتاجون المخدر ومبالغ مالية.

وأوضحت ” مصادر ” ، أن الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة، أطاحت بشخصين داخل المحافظة كانا بسيارة من نوع هايلوكس؛ تم استيقافها وتبين أثناء تفتيش المركبة حيازتهما 383 حبة كبتاجون مخدرة ومبلغ مالي 7150 ريالاً.

وأضافت ” المصادر ” ، أنه تم تحريز المضبوطات جميعها، وتسليمها مع الشخصين لجهة الاختصاص؛ لإكمال اللازم.