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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

ضبط شخصين في بيشة بحوزتهما مبالغ مالية وحبوب الكبتاجون

ضبط شخصين في بيشة بحوزتهما مبالغ مالية وحبوب الكبتاجون
أبها(صدى):

تمكن أفراد الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض علي شخصين بإحدى المركبات بجوار مطعم داخل المحافظة، وبحوزتهما حبوب كبتاجون المخدر ومبالغ مالية.

وأوضحت ” مصادر ” ، أن الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة، أطاحت بشخصين داخل المحافظة كانا بسيارة من نوع هايلوكس؛ تم استيقافها وتبين أثناء تفتيش المركبة حيازتهما 383 حبة كبتاجون مخدرة ومبلغ مالي 7150 ريالاً.

وأضافت ” المصادر ” ، أنه تم تحريز المضبوطات جميعها، وتسليمها مع الشخصين لجهة الاختصاص؛ لإكمال اللازم.


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