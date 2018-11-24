ضبط شخصين في بيشة بحوزتهما مبالغ مالية وحبوب الكبتاجون
تمكن أفراد الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض علي شخصين بإحدى المركبات بجوار مطعم داخل المحافظة، وبحوزتهما حبوب كبتاجون المخدر ومبالغ مالية.
وأوضحت ” مصادر ” ، أن الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة، أطاحت بشخصين داخل المحافظة كانا بسيارة من نوع هايلوكس؛ تم استيقافها وتبين أثناء تفتيش المركبة حيازتهما 383 حبة كبتاجون مخدرة ومبلغ مالي 7150 ريالاً.
وأضافت ” المصادر ” ، أنه تم تحريز المضبوطات جميعها، وتسليمها مع الشخصين لجهة الاختصاص؛ لإكمال اللازم.
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