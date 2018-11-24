بالفيديو.. ماجد عبدالله: راموس أقل أجانب النصر
أكد ماجد عبدالله مهاجم النصر والهداف الدولي السابق، أن البيروفي راموس، هو أقل اللاعبين الأجانب بنادي النصر.
وقال عبدالله في لقائه ببرنامج ” الوقت الأصلي ” : ” أول شيء يحتاجه النصر في الشتوية وضع إدارة للفريق ” .
وعن مدرب النصر قال : ” المدرب لا أستطيع الحُكم عليه، لكنه أفضل من كارينيو ” .
وعن الهلال ،قال عبدالله : ” الهلال لديه ميزة أنه لا يُغيّر أسلوبه سواءً تقدّم بهدف أو أكثر ” .
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ماجد عبدالله لـ #الوقت_الأصلي :
أول شيء يحتاجه النصر في الشتوية وضع إدارة للفريق . المدرب لا أستطيع الحُكم عليه . لكنه أفضل من كارينيو … راموس أقل أجانب النصر ..#النصر_الشباب#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#قناة_السعودية pic.twitter.com/wjPN3yKK46
— برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) November 23, 2018
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