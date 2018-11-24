بالفيديو.. ماجد عبدالله: راموس أقل أجانب النصر

ماجد محمد(صدى):

أكد ماجد عبدالله مهاجم النصر والهداف الدولي السابق، أن البيروفي راموس، هو أقل اللاعبين الأجانب بنادي النصر.

وقال عبدالله في لقائه ببرنامج ” الوقت الأصلي ” : ” أول شيء يحتاجه النصر في الشتوية وضع إدارة للفريق ” .

وعن مدرب النصر قال : ” المدرب لا أستطيع الحُكم عليه، لكنه أفضل من كارينيو ” .

وعن الهلال ،قال عبدالله : ” الهلال لديه ميزة أنه لا يُغيّر أسلوبه سواءً تقدّم بهدف أو أكثر ” .

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