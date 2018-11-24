بالفيديو.. جولة للأمير ” محمد بن سلمان ” بجزيرة ياس بمرافقة ولي عهد أبوظبي

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو قيام سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، اليوم الجمعة، بجولة في جزيرة ياس بأبو ظبي، بمرافقة نظيره الشيخ ” محمد بن زايد ” ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك خلال الزيارة التي يُجريها الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات.

هذا ووصل صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان ” إلى دولة الإمارات الشقيقة، أمس في مستهل جولة خارجية تشمل عددًا من الدول العربية، وكان صاحب السمو الشيخ ” محمد بن زايد آل نهيان ” في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.

وعقد الزعيمان الشابان جلسة مباحثات ثنائية تطرقا فيها إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.