بالفيديو.. رد صارم من الملك المؤسس على خليفة عثماني: أنتم خائنون ولا نعترف بكم

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، ردّ صارم وقوي من الملك عبدالعزيز -يرحمه الله -، على حسن شكري الخليفة العثماني، يحذره فيه من مغبة أفعاله وما سيحدث إذا فكّر في القدوم إلى البلاد.

وأوضح الفيديو الذي يجمع بين الأمير سعود بن هذلول والمقدم فهد الشبيلي -يرحمهما الله-، أن الخليفة العثماني بعث رسالة إلى الملك المؤسس -يرحمه الله-، يفيد فيها بأن هناك فتنة في بلاد نجد، وذلك في شهر ربيع الأول عام 1322هـ.

وبيّن الفيديو ردّ الملك عبدالعزيز عليه، بشكل تحذيري حيث بدأ رسالته بدون تحية، قائلاً: ” لا نقبل لكم نصيحة ولا نعترف لكم بسيادة والأحسن أن ترجع إلى مكانك الذي أنت فيه إذا كنت لا تحب سفك الدماء ” .

وأضاف – يرحمه الله – : ” إذا تعديت مكانك هذا مقبلاً علينا فلا شك أننا سنقابلك مقابلة المعتدي علينا…. إننا نراكم خائنون ولا طاعة لكم علينا ” .