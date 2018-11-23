بالصور.. براعم الجبيل وناشئو أبها أبطالاً لكأس السفير الكوري للتايكوندو

محمد السعران(صدى):

بحضور سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية السيد بيونغ ووك جو ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالرياض عادل سبران عسيري ومدير ملعب الأمير فيصل بن فهد عبدالعزيز سعد الخنفور وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد زيد الوبران اختتمت منافسات بطولة المملكة للتايكوندو للأندية أبطال المناطق على كأس السفير الكوري للبراعم والناشئين بمشاركة 17 نادياً بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

حيث عاد مجدداً للمنافسة نادي الجبيل وذلك بعد حصوله على لقب درجة البراعم بمجموع (47) نقطة وجاء في الوصافة نادي الهلال بـ (45) نقطة وحل نادي الشباب ثالثاً بـ (42) نقطة ونادي جدة رابعاً بـ (29) نقطة فيما حصل نادي التهامي على كأس الفريق المثالي ولاعب نادي الهلال محمد الناشري على جائزة أفضل لاعب .

أما في منافسات الناشئين فقد ظفر بلقبها نادي أبها بمجموع (49) نقطة وجاء نادي السلام وصيفاً بـ (45) نقطة وحل نادي الهلال ثالثاً بـ (43) نقطة ونادي جدة رابعاً بـ (30) نقطة وحصل نادي السلام على كأس الفريق المثالي بينما حصل لاعب نادي الهلال رياض الظافري على جائزة أفضل لاعب .

وقد أشرف على البطولة فنياً رئيس اللجنة الفنية الحكم الدولي ثامر عبدالله السعران وتحكيميا رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي فايز السلولي.