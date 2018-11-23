إقرار مشروع المساواة في الميراث بتونس

تونس(صدى):

أقر مجلس الوزراء التونسي، اليوم الجمعة، على قانون المساواة في الميراث بين الجنسين، بانتظار مناقشته في البرلمان الذي تمتلك فيه حركة النهضة الأغلبية، حتى يصبح نافذ المفعول ومعتمدًا في البلاد.

وسيكفل القانون للمواطنين حرية تقسيم الميراث، إما وفقًا لأحكام الدستور أو طبقًا للشريعة، وذلك من خلال عقد لدى عدول، وأكد السبسي، في كلمة خلال إشرافه على مجلس الوزراء، أنه استند في مبادرته التشريعية إلى مضمون الدستور التونسي الذي ينص على: ” أن تونس دولة مدنية ترتكز على 3 عناصر أساسية هي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.

وينص القانون على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون تمييز، وعلى أن الدولة هي التي تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.