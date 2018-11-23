بالفيديو.. هتان باهبري: مستمر مع الشباب لنهاية الموسم ولا توجد مفاوضات للتجديد

نواف السالم(صدى):

حسم لاعب فريق الشباب ” هتان باهبري ” ، اليوم الجمعة، الجدال الدائر حول إنتقاله إلى فريق نادي الاتحاد قائلًا: بأن عقده مستمر مع الشباب حتى نهاية الموسم، وأتمنى الاستمرار مع الفريق ” .

وأضاف ” باهبري ” ، في تصريحات له عقب لقاء فريقه مع نادي النصر، عبر فضائية ” الرياضية السعودية ” ، أنه لا يعلم أي شيء عن الأخبار المتداولة حول إنتقاله لفريق أخر، وذلك مع دخول الفترة الحرة، إلا أنه لم يتحدث معي من إدارة نادي الشباب عن التجديد حتى الأن.