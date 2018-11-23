الاتحاد يواصل تحضيراته للقاء الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

استمر فريق نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، في تأدية تحضيراته الميدانية لمواجهة الديربي أمام غريمه التقليدي ” الأهلي ” يوم الأحد القادم.

واجتمع المدرب ” سلافن بيلتيش ” بقاعة الاجتماعات قبل بداية المران مع اللاعبين لشرح المهام الفنية التي سيركز عليها خلال اللقاء القادم.

وبدأ المران وتركز على الجوانب الفنية وتصحيح الأخطاء لدى بعض اللاعبين، وتابع نائب رئيس النادي المهندس ” لؤي ناظر ” ، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ ” أنمار الحائلي ” و ” أحمد كعكي ” الحصة التدريبية.