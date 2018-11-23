المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في شرق أفغانستان وغرب باكستان

الرياض(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في مسجد بقاعدة عسكرية شرق أفغانستان وسوق مزدحم شمال غرب باكستان، أديا لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقتين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد الإرهاب والتطرف.