” مدني أضم ” يتجه إلى قمة جبل جلجل لإنقاذ شخصين تعرضا لصاعقة رعدية

عادل الحربي(صدى):

حاولت آليات الدفاع المدني بمحافظة أضم، إنقاذ شخصين تعرضا لصاعقة رعدية ظهر اليوم، أدخلتهما في حالة إغماء، من ضمن ثلاثة أشخاص كانوا على قمة جبل جلجل بمركز ربوع العين التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، أثناء هطول الأمطار التي ضربت المحافظة.

ونجى الشخص الثالث، الذي استطاع أن يصل لمكان فيه شبكة اتصال، ليمرر بلاغًا للجهات الأمنية، حسبما ذكرت سبق.

واتجهت آليات من الدفاع المدني للصعود إلى قمة الجبل لإنقاذ الشخصين، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال الفرق الميدانية بمساعدة من مواطنين يحاولون الآن الوصول إلى الشخصيْن المصابيْن بعد مضي قرابة عشر ساعات على إصابتهما من جراء الصاعقة.