مدني مكة: ارتفاع منسوب مياه سد ” الترابي ” بسبب أمطار الليث

سعيد العجل(صدى):

صرح ‏نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني ‏انه خلال ما شهدته محافظة الليث من هطول للأمطار والذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه في سد الاحترازي ( الترابي) لوادي الليث الخاص بحماية موقع أنشاء السد الخرساني مما ادى الى انكسار جزء منه وبالتالي اندفعت مياة الامطار المخزنة به باتجاه الوادي ومحافظة الليث وكان جريانها داخل المحافظة على مسارين رئيسية باتجاه البحر .

وتم تطبيق خطة الدفاع المدني في مثل هذه الحالات ونشر الفرق ودوريات السلامة لمراقبة ومتابعة مسارات السيل

وقد تم إنقاذ ١٥ حالة منذ بداية الحالة المطرية من اجزاء المحافظة ٣ منها بواسطة طيران الامن حالات احتجاز لأشخاص بواسطة فرق الدفاع المدني وهم بصحة جيدة .

ولَم يرد بلاغات أضرار في المنازل حتى الان.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع بالالتزام بتعليمات السلامة وتكرر نصحها بالابتعاد عن الاجسام المتحركة عند هبوب الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر وعدم ترك الاطفال بمفردهم متمنين السلامة للجميع.