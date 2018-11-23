بيتروس يتغيب عن مباراة ” الهلال “

ماجد محمد(صدى):

سيتغيب البرازيلي بيتروس ماثيوس، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم عن فريقه في مباراة الديربي أمام الهلال يوم 8 ديسمبر؛ طبقاً للائحة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة التي تقر إيقاف أي لاعب مباراة واحدة إضافة إلى مباراة نتيجة تلقيه البطاقة الحمراء.

يذكر أن بيتروس تلقى البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه اليوم أمام الشباب، التي كسبها النصر بهدف وحيد، لتعمده الخشونة مع أحد لاعبي الخصم في كرة مشتركة، وجاء الطرد بعد أن لجأ التشيكي بافيل كارالوفيتش إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من تعمد اللاعب إيذاء زميله.

وتعد البطاقة الحمراء التي نالها بيتروس الأول على فريق النصر خلال 10 جولات من انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.