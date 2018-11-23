بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح حكم إعطاء أحد الأولاد بعطية دون باقيهم

علي القحطاني(صدى):

أجاب الشيخ عبد الله السلمي، من خلال استضافته في قناة الرسالة، على استفسار أحد المشاهدين، حول حكم إعطاء أحد الأولاد بعطية دون باقيهم.

وقال السلمي: ” ذهب الحنابلة وبعض السلف إلى أنه لا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده في العطية فيعطي هولاء ولا يعطي هولاء “، مضيفًا: ” ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث النعماني بن بشير رضى الله عنه، أن والده أعطى النعمان، ولم يمنح أحد أولاده، فقالت أم النعمان والله لا أرضى حتى يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ”

وتابع: ” فقال بشير للرسول يا رسول أني أعطيت النعمان كذا وكذا، فقال الرسول هل أعطيت باقي ابنائك مثلما أعطيت النعمان، قال لا، فرد الرسول أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. ”