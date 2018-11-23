أمطار على محافظات منطقة تبوك

تبوك(صدى):

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة حقل ومراكزها شملت مركز الزيته وضواحيه الصفصف ونتيش والمعقد والنجيله وراس الزيته وشريف معطيه, وأمطار خفيفة على مركز القصير وضواحيه علو السر وأم حطب ووادي الأسمر والمجيفل والشرف, وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الوادي الجديد شملت وادي الجديد وعلو جله وعلو العناب ووادي الشريح ووادي عميق, وعلى مركز علقان شملت الطويلات والصدارة وعقيريه والتويمات وثرف والظهر.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة البدع شملت مركز أبو رمانة ومركز مقناء وشمال المحافظة, ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وهطلت مساء أمس أمطار متوسطة على محافظة تيماء وضواحيها شملت مركز جريش وضواحيه قيعان مروان والصوانه وطعوس المريرة والبويب الجنوبي , وأمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز مديسيس شملت جبل ام جرفان والبياضية ووادي السعالوه , وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز الكتيب شملت المركز والسنانيات وشهيبة والامغر وابرق الرمث والمصبح وجبل حلوان والشليل والطرايف والحيزاء وطعس مشهي والجلعب وبقرات, وأمطار خفيفة على مركز عردة شملت المبدنة ومجحودة والشرح والشريح وأبا الميخ والسميك , وأمطار متوسطة على مركز الجديد شملت أم برقا وشعيب قو وحفرة برد وقارة الحيران , وعلى مركز العسافية شملت ارخيما والازور والجضيعة ورجوم الخدام والمهيدية والصوفي , وعلى مركز ابيط شملت مريقيب ونعجة والذهيبات وابيط النخل وصبيح الازيور, وأمطار خفيفة على مركز الجهراء شملت المثلث واحامر .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.