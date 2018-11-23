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  3. بالفيديو.. 3 آلاف مهندس عاطل في المملكة.. والهيئة السعودية للمهندسين تضع حلاً للأزمة

بالفيديو.. 3 آلاف مهندس عاطل في المملكة.. والهيئة السعودية للمهندسين تضع حلاً للأزمة

بالفيديو.. 3 آلاف مهندس عاطل في المملكة.. والهيئة السعودية للمهندسين تضع حلاً للأزمة
نايف السالم(صدى):

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، حسين الشمري، أن عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة بدون عمل من 2500 إلى 3000، أما عدد المكاتب الهندسية المسجلة 2500.

وأشار في لقاءه ببرنامج “ يا هلا ” مساء اليوم، إلى أن هناك حل لهذه المشكلة وهو أن كل مكتب يعين مهندسًا واحدًا فقط.

وأضاف : “ يؤلمنا ما يؤلم الزملاء العاطلين، ولدينا مبادرات سترى النور قريبًا ستسهم في رفع معاناتهم ودفعهم لسوق العمل ” .

وفي سياق متصل، أوضح محمد بن سعود- مهندس عاطل- وخريج قسم الهندسة الميكانيكية من جامعة ويلكس الأمريكية، أنه متخرج من برنامج الابتعاث من قرابة عام ونصف، ومحاولة البحث عن العمل كانت صعبة؛ لأن شروطًا شبه تعجيزية كانت تواجهه.

وقال فهد السمحان، مهندس كهرباء عاطل، إن المهندسين الأجانب “ لوبي ” لا يستطيع أن يأخذ منهم معلومة، والأصل في عملهم هو تهميش المهندسين وهدفهم الأساسي “ كلنا ضد السعودي ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 2 ساعتين

كثيرا من خريج قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمعمارية عاطلين عن العمل ربما يكون شروط الشركات تعجيزية او الرواتب ليست مجزية كما يعتقدون

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