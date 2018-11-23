بالفيديو.. 3 آلاف مهندس عاطل في المملكة.. والهيئة السعودية للمهندسين تضع حلاً للأزمة

نايف السالم(صدى):

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، حسين الشمري، أن عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة بدون عمل من 2500 إلى 3000، أما عدد المكاتب الهندسية المسجلة 2500.

وأشار في لقاءه ببرنامج “ يا هلا ” مساء اليوم، إلى أن هناك حل لهذه المشكلة وهو أن كل مكتب يعين مهندسًا واحدًا فقط.

وأضاف : “ يؤلمنا ما يؤلم الزملاء العاطلين، ولدينا مبادرات سترى النور قريبًا ستسهم في رفع معاناتهم ودفعهم لسوق العمل ” .

وفي سياق متصل، أوضح محمد بن سعود- مهندس عاطل- وخريج قسم الهندسة الميكانيكية من جامعة ويلكس الأمريكية، أنه متخرج من برنامج الابتعاث من قرابة عام ونصف، ومحاولة البحث عن العمل كانت صعبة؛ لأن شروطًا شبه تعجيزية كانت تواجهه.

وقال فهد السمحان، مهندس كهرباء عاطل، إن المهندسين الأجانب “ لوبي ” لا يستطيع أن يأخذ منهم معلومة، والأصل في عملهم هو تهميش المهندسين وهدفهم الأساسي “ كلنا ضد السعودي ” .

م. حسين الشمري – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين

عدد المهندسين المسجلين لدينا بدون عمل من 2500 إلى 3000 وعدد المكاتب الهندسية المسجلة 2500، لو عين كل مكتب مهندس واحد فقط انتهت المشكلة، ناهيك عن المصانع والهيئات والمؤسسات. #مهندسون_معطلون_في_ياهلا pic.twitter.com/3MLNg0oaHC — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 23, 2018

م. حسين الشمري- نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين

يؤلمنا ما يؤلم الزملاء العاطلين، ولدينا مبادرات سترى النور قريبا ستسهم في رفع معاناتهم ودفعهم لسوق العمل..

#مهندسون_معطلون_في_ياهلا pic.twitter.com/apt4rELb8Y — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 23, 2018

م.محمد بن سعود – مهندس عاطل – خريج قسم الهندسة الميكانيكية من جامعة ويلكس الأمريكية

متخرج من برنامج الابتعاث من قرابة عام ونصف، ومحاولة البحث عن العمل كانت صعبة، تواجهها شروط شبه تعجيزية

#مهندسون_معطلون_في_ياهلا pic.twitter.com/LjH9MJtdxa — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 23, 2018