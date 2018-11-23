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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

” شرطة مكة ” تعثر على جثمان خمسيني جرفته السيول بمركز البيضاء

” شرطة مكة ” تعثر على جثمان خمسيني جرفته السيول بمركز البيضاء
نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، من العثور على مواطن خمسيني متوفى غرقًا بمركز البيضاء جنوب مكة المكرمة.

وباشرت ” الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ” ، بلاغ يفيد بهطول أمطار نتج عنه جريان سيول منقولة بمنطقة مركز البيضاء؛ حيث فاجأت مواطنًا صاحب مواش يبلغ 50 عامًا أثناء تواجده بالقرب من حظيرته؛ وجرفته بشدة.

وعلى الفور انتقلت ” شرطة العاصمة المقدسة ” ، ممثلة بمركز شرطة الكعكية للموقع، وتم نقل جثمانه للمستشفى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.


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