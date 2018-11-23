بالفيديو.. البيئة تكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول سد الليث

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حقيقة الأخبار المتداولة حول سد الليث.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إشارة إلى الأخبار والصور المتداولة حول سد الليث، تؤكد الوزارة أن السد لايزال تحت التنفيذ ولا توجد أي معوقات له، وأن مايتم تداوله من أخبار وصور هي لحاجز الحماية الترابي المؤقت المعمول لحماية مكان تنفيذ السد الرئيسي ” .

وأضاف : ” ويبلغ ارتفاع الحاجز ٢٠ م ويعمل على توجيه المياه إلى النفق الذي يبلغ قطره ٦ أمتار في الجبل المجاور، كما تؤكد الوزارة أن جميع الأعمال الإنشائية سليمة تماماً ولا يوجد مايدعو للقلق ” .

وأرفق التغريدات بمقطع فيديو لجريان المياه في النفق بشكل طبيعي.