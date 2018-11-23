جولة ثالثة من دوري الصالات السعودي تأجيل وطرد لاعبين ومدربين وكوارث تحكيميه
أقيمت اليوم خمس مباريات في دوري الصالات السعودي:ــ
نتائج مباريات اليوم
فوز العلمين على العرض 3×1
فوز الاتفاق على الجبلين 4×0
فوز رضوى على النهضة 9×4
تعادل الريان مع مصدة 4×4
فوز القادسية على الخالدي 6×1
تأجيل مباراة الشعيب مع الثقبة بدون سبب واضح برغم تواجد لاعبي الشعيب في الصالة .
سجل في هذه الجولة 36 هدف .
طرد مدربين ولاعبين وكوارث تحكميه
في الرياض وعلى ملعب الهيئة العامة للرياضة تقابل فريقي
العرض xوالعلمين
1. العرض المتصدر بي 6تقاط .
2. العلمين له 3نقاط .
3. العرض يغيب عنه النجم الموهوب فهد الرديني .
4. العلمين فريق حاضر بكامل اللاعبين .
5. العلمين يملك محترف بحريني جيد .
6. العرض بلا محترف .
7. العرض سيطرة واستحواذ طوال المباراة .
8. العلمين استغل هجمة مرتدة وعدم تركيز من متعب وهدف اول للعلمين .
9. استمر العرض في السيطرة وتمركز من العلمين في الدفاع حتى نهاية الشوط الأول .
10. الشوط الثاني استمر اللعب على نفس الطريقة حتى طرد لاعب من العلمين .
11. لكن لم يستغل العرض الطرد في ظل تماسك دفاع العلمين .
12. شهدت المباراة خطأ تحكيمي بعد ان سمح للعلمين باشراك لاعب قبل انتهاء دقيقتين إيقاف للاعب المطرود بالكرت الأحمر .
13. قبل النهاية بثلاث دقائق أضاف المحترف البحرين هدفين .
14. استطاع حارس العرض متعب من تقليص الفارق لتصبح النتيجة 3×1.
15. شهدت المباراة تدخلات عنيفة وتوقفت كثيرة .
16. التحكيم كان ضعيف جدا .
17. العلمين الى ست نقاط .
18. العرض الخسارة الأولى .
مباراة الريان xمصدة
مباراة :ــ
• مجنونه سريعة مثيرة حضر فيه كل شيء .
• انقسمت فيه المباراة الى شوطين شوط اول لمصدة مستوى ونتيجة تقدم فيه مصدة بهدفين من النجم المحترف المصري بوجي .
• ممارسة بوجي وخبراته مكنت مصدة من السيطرة على الشوط الأول .
• مصدة سافر الى المباراة بدون لاعبين بدلاء نهائيا .
• الشوط الثاني الريان ضغط كثيرا وسجل عمران التعادل للريان في الدقيقة 12 .
• مصده يسجل الهدف الثالث ويتقدم .
• يعود عمران ويسجل التعادل مرة أخرى .
• بوجي يسجل الرابع لمصدة .
• وعمران يعادل لتنتهي المباراة 4×4 .
• مصدة نقطتين من تعادلين مع الجبلين والريان وخسارة من العرض .
• الريان الى النقطة الرابعة من فوز وخسارة وتعادل .
• المباراة شهدت أخطاء كثيرة وضربات جزاء.
• التحكيم كان ضعيف جدا .
• طرد كابتن الريان ميدوا وافضل اللاعبين المحترفين اخلاق ومستوى طرد غير مستحق بتاتا .
• طرد مدرب مصدة .
النهضة x رضوى
فوز رضوى 9 x 4 في ملعب المجد تلقى النهضة خسارة ثقيلة ومفاجأة من رضوى الذي كان قد تلقى خسارة كبيرة الجولة الماضية من القادسية .
النهضة وعلامات استفهام كبيرة بهذه الخسارة .
سجل لرضوى
انس وسالم ومحمد إبراهيم وهشام ومجاهد عثمان .
وسجل للنهضة هدفين من القاسم وهدف الزيد والخماس .
القادسية x الخالدي
تمكن القادسية من الوصول الى النقطة 9 والفوز الثالث على التوالي وهزيمة الخالدي بي 6×1 سجلهما ماردونا وسعد والدبل وصالح كل منهم هدف فيما سجل محمد هيازع هدفين في مباراة سيطر عليها القادسية سيطرة كامله .
الجبلين x الاتفاق
تمكن الاتفاق من العودة الى طريق الانتصارات
بفوز ساحق على الجبلين الذي يعاني كثير الى حد الان .
سجل للاتفاق علوني واسامة باعبدالله هاترك.
• الاتفاق عاد الى الفوز بعد خسارة الجولة الماضية .
• الجبلين اشرف علية المدرب إيهاب بيسوا في اول مباراة له .
• الجبلين يملك نقطة واحد فقط من خسارتين وتعادل .
• الاتفاق في المركز الثاني بفارق الأهداف عن العرض .
لقطات من الجولة الثالثة :ــــ
1. نجومية واضحة لمحترف العلمين .
2. بوجي يثبت اقدامه ويسجل هاترك في اول مباراة له .
3. عمران الريان لاعب موهوب وهداف انتظروه .
4. التحكيم وفشل كبير في هذه الجولة من يريد ان يسقط التحكيم .
5. شهدت الجولة طرد مدربين ولاعبين واخطاء حكام كوراثية .
من عبدالرحمن عبدالعزيز الحميد
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