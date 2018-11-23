جولة ثالثة من دوري الصالات السعودي تأجيل وطرد لاعبين ومدربين وكوارث تحكيميه

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

أقيمت اليوم خمس مباريات في دوري الصالات السعودي:ــ

نتائج مباريات اليوم

فوز العلمين على العرض 3×1

فوز الاتفاق على الجبلين 4×0

فوز رضوى على النهضة 9×4

تعادل الريان مع مصدة 4×4

فوز القادسية على الخالدي 6×1

تأجيل مباراة الشعيب مع الثقبة بدون سبب واضح برغم تواجد لاعبي الشعيب في الصالة .

سجل في هذه الجولة 36 هدف .

طرد مدربين ولاعبين وكوارث تحكميه

في الرياض وعلى ملعب الهيئة العامة للرياضة تقابل فريقي

العرض xوالعلمين

1. العرض المتصدر بي 6تقاط .

2. العلمين له 3نقاط .

3. العرض يغيب عنه النجم الموهوب فهد الرديني .

4. العلمين فريق حاضر بكامل اللاعبين .

5. العلمين يملك محترف بحريني جيد .

6. العرض بلا محترف .

7. العرض سيطرة واستحواذ طوال المباراة .

8. العلمين استغل هجمة مرتدة وعدم تركيز من متعب وهدف اول للعلمين .

9. استمر العرض في السيطرة وتمركز من العلمين في الدفاع حتى نهاية الشوط الأول .

10. الشوط الثاني استمر اللعب على نفس الطريقة حتى طرد لاعب من العلمين .

11. لكن لم يستغل العرض الطرد في ظل تماسك دفاع العلمين .

12. شهدت المباراة خطأ تحكيمي بعد ان سمح للعلمين باشراك لاعب قبل انتهاء دقيقتين إيقاف للاعب المطرود بالكرت الأحمر .

13. قبل النهاية بثلاث دقائق أضاف المحترف البحرين هدفين .

14. استطاع حارس العرض متعب من تقليص الفارق لتصبح النتيجة 3×1.

15. شهدت المباراة تدخلات عنيفة وتوقفت كثيرة .

16. التحكيم كان ضعيف جدا .

17. العلمين الى ست نقاط .

18. العرض الخسارة الأولى .

مباراة الريان xمصدة

مباراة :ــ

• مجنونه سريعة مثيرة حضر فيه كل شيء .

• انقسمت فيه المباراة الى شوطين شوط اول لمصدة مستوى ونتيجة تقدم فيه مصدة بهدفين من النجم المحترف المصري بوجي .

• ممارسة بوجي وخبراته مكنت مصدة من السيطرة على الشوط الأول .

• مصدة سافر الى المباراة بدون لاعبين بدلاء نهائيا .

• الشوط الثاني الريان ضغط كثيرا وسجل عمران التعادل للريان في الدقيقة 12 .

• مصده يسجل الهدف الثالث ويتقدم .

• يعود عمران ويسجل التعادل مرة أخرى .

• بوجي يسجل الرابع لمصدة .

• وعمران يعادل لتنتهي المباراة 4×4 .

• مصدة نقطتين من تعادلين مع الجبلين والريان وخسارة من العرض .

• الريان الى النقطة الرابعة من فوز وخسارة وتعادل .

• المباراة شهدت أخطاء كثيرة وضربات جزاء.

• التحكيم كان ضعيف جدا .

• طرد كابتن الريان ميدوا وافضل اللاعبين المحترفين اخلاق ومستوى طرد غير مستحق بتاتا .

• طرد مدرب مصدة .

النهضة x رضوى

فوز رضوى 9 x 4 في ملعب المجد تلقى النهضة خسارة ثقيلة ومفاجأة من رضوى الذي كان قد تلقى خسارة كبيرة الجولة الماضية من القادسية .

النهضة وعلامات استفهام كبيرة بهذه الخسارة .

سجل لرضوى

انس وسالم ومحمد إبراهيم وهشام ومجاهد عثمان .

وسجل للنهضة هدفين من القاسم وهدف الزيد والخماس .

القادسية x الخالدي

تمكن القادسية من الوصول الى النقطة 9 والفوز الثالث على التوالي وهزيمة الخالدي بي 6×1 سجلهما ماردونا وسعد والدبل وصالح كل منهم هدف فيما سجل محمد هيازع هدفين في مباراة سيطر عليها القادسية سيطرة كامله .

الجبلين x الاتفاق

تمكن الاتفاق من العودة الى طريق الانتصارات

بفوز ساحق على الجبلين الذي يعاني كثير الى حد الان .

سجل للاتفاق علوني واسامة باعبدالله هاترك.

• الاتفاق عاد الى الفوز بعد خسارة الجولة الماضية .

• الجبلين اشرف علية المدرب إيهاب بيسوا في اول مباراة له .

• الجبلين يملك نقطة واحد فقط من خسارتين وتعادل .

• الاتفاق في المركز الثاني بفارق الأهداف عن العرض .

لقطات من الجولة الثالثة :ــــ

1. نجومية واضحة لمحترف العلمين .

2. بوجي يثبت اقدامه ويسجل هاترك في اول مباراة له .

3. عمران الريان لاعب موهوب وهداف انتظروه .

4. التحكيم وفشل كبير في هذه الجولة من يريد ان يسقط التحكيم .

5. شهدت الجولة طرد مدربين ولاعبين واخطاء حكام كوراثية .

من عبدالرحمن عبدالعزيز الحميد