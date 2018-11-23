بالفيديو .. ” السلمي ” يوضح حكم كشف المرأة عن جسدها للعلاج

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ ” عبدالله السلمي ” أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، اليوم الجمعة، أنه لا بأس من كشف المرأة عن جزء من جسدها إذا كانت مصاب بمرض يصعب فيه التدخل الجراحي، أو قد يؤثر على حياتها.

وأضاف ” السلمي ” ، في لقاء له ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، مجيبًا على سؤال أحد المتصلات: بإنه يجوز لها السماح للطبيب أو المعالج بكشف الجزء الذي يتطلب كشفه لعلاجها ولكن شريطة أن يرتدي قفازين وألا يلمس جسدها مباشرة، وأن يوجد محرم أو ما يزيل الخلوة بالمريضة، ويستحب أن تكون هناك نساء عاملات مع هذا الطبيب ” وهذا الأمر لا بأس يه، كما قال ” بن سينا ” إن الطب تجارب.