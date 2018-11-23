مصور إبل يروي قصة وصوله للميديا العالمية

حمود العنزي(صدى):

فهد العصيمي، مصور، 43 عامًا، صاحب مقطع الفيديو الشهير الذي تفاعلت معه وسائل الإعلام العربية، وتحول إلى لوحة فنية تتناقلها كبرى الصحف العالمية.

رفض منذ عقود حياة المدن، ناصبًا خيامه شمال مدينة الرياض، ويحكي قصته برفقة الإبل التي ظهرت بالفيديو، مرددًا الترانيم التي تألفها الإبل ببساطته وطيبته وعفويته البدوية ذات القيم والأصول والاحترام، حسبما نشرت ” العربية.نت. ”

وقال فهد: ” وثقت بالكلمة والصور مشاهدات من البادية، أحببت التصوير منذ صغري وبعد ظهور الجوالات أصبحت أحرص على اقتناء الأجهزة التي تحمل كاميراتها مواصفات ودقة عالية، أوثق بها لحظات ساحرة من الصحراء وأنشرها، فينجذب لها جميع من يراها من العرب ومن الأجانب فيحرصون على زيارة موقعي والتعرف على تفاصيل أكثر عن حياة البادية، خاصة من يعشقون حياة الصحراء بهوائها العليل وتنوع مفردات الطبيعة. ”

وتابع: ” لم أتوقع انتشار الفيديو كما حدث وانجذب الناس له من كل أصقاع الأرض ” ، ولكنه يؤكد في حديثه أن ما تحتويه الصحراء من سحر خاطف الأبصار وإرث يحمل الكثير من المعاني النبيلة، هو ما جذب الناس لهذا الفيديو، ولا يخفي العصيمي اعتزازه بالإبل حيث يأتي السياح من مختلف أنحاء مناطق السعودية، من أجل الاستماع بدفء رمال الصحراء والحياة في الخيمة العربية، لتنسيهم ضجيج المدينة وشرب حليب النوق المحبب لهم، والاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة تسحر العيون وتأسر الألباب.