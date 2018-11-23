بالفيديو.. نائب أمير عسير يحذر المسؤولين: لا تغلقوا أبوابكم

أبها(صدى):

وجه سمو الأمير تركي بن طلال، نائب أمير منطقة عسير، رسالة تحذيرية إلى المسؤولين ورؤساء البلديات.

وحذّر نائب أمير عسير، المسؤولين من إغلاق أبواب مكاتبهم في وجه المواطنين.

وقال في مقطع فيديو له : “ إن فكرة المملكة في تأسيسها أن المسؤولين خدام للمواطنين، وسياسة المملكة لا يوجد فيها شيء اسمه مسؤول يغلق بابه ” .

وأضاف: ” ولكن في مؤسسته الخاصة يفتح سجلًا تجاريًّا، وهناك يفتح ويغلق على كيفه، ولكن ما دام يعمل في العمل العام فهو خادم ” .