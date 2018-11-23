بالفيديو.. إنقطاع التيار الكهربي عن ” قراض السوحة ” لسقوط عمود إنارة بسيول أضم

حامد العمري(صدى):

أدى التساقط الغزير للأمطار، والذي شهدته محافظة أضم، اليوم الجمعة، إلى سقوط أحد أعمدة الإنارة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى بالمحافظة.

هذا وشهدت المحافظة، هطول أمطارًا غزيرة شملت عدد كبير من المراكز التابعة لها، مثل ” الجائزة، وربوع العين، وحقال والمرقبان ” ، وقد سالت على إثرها الأودية والسيول.

وتسببت ” السيول ” ، في سقوط عمود إنارة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرية (قراض السوحة) منذ الساعة الثانية ظهرًا.