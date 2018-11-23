الشرقية.. مداهمة دار ضيافة غير مرخصة والعثور داخلها على دجاج وطيور ” صور “

نايف السالم(صدى):

داهمت الجهات المختصة، فيلا تم تحويلها إلى دار ضيافة غير مرخصة، حيث تستضيف الأطفال بغرف غير مهيأة، وقد تم إخلاءها وإغلاقها.

وتفصيلاً، فقد داهمت الجهات المختصة الفيلا الواقعة في المنطقة الشرقية، لتجد بداخلها حوش خاص بالدجاج والطيور وبعض الحيوانات الأليفة، كما تم وضع الأطفال داخل المنزل في غرف غير مهيأة أن تكون دار ضيافة، بالإضافة إلى وجود عمالة مخالفة.

وكانت الدار، تروج لنفسها من خلال الادعاء أن لديها موظفات مختصات في علاج اضطرابات الصوت والكلام.

وأخلت الجهات المختصة، الدار من الموظفين والأطفال، وقامت بإغلاقها، وذلك في إطار حملة لإغلاق دور الضيافة غير المرخصة بعد رصد جملة من المخالفات والتجاوزات.