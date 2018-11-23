بالفيديو.. صاحب السيارة يروي تفاصيل حرقها من قبل متنكر بزي نسائي

نايف السالم(صدى):

روى عمرو بافيل، صاحب السيارة المحترقة في مدينة جدة، تفاصيل ما حدث من قبل أحد الأشخاص المتنكر في زي ” ملابس نسائية ” .

وقال ” بافيل ” خلال مكالمة هاتفية مع برنامج ” يا هلا ” ، إنه استيقظ على صوت الجيران، في التاسعة صباحاً، وهم يصيحون لاحتراق سيارته، وقاموا بإبلاغ الحماية المدنية والتي سارعت إلى مكان الحادث بسرعة فائقة.

وأشار إلى أنه بمراجعة الكاميرات من قِبل الجهات المٌختصة، وجدوا أن ما حدث تم بفعل فاعل، وتمكن من التعرف على المُتهم، عبر الهاتف ولكنه لم يقابله وجهاً لوجهاً.

وأكد ” بافيل ” أنه لم يعرف سبب إقدام الجاني على إحراق سيارته، مشيراً إلى أنه تم القبض على المُتهم عقب مرور 3 أيام على الحادث.

وكان المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قد صرح بأنه وبالإشارة إلى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ ( ١٤٤٠/٣/١٠ هـ ) والمتمثلة في قيام مجهول، متنكر بملابس نسائية، برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها، والتي تم تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية الجاني، مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه. وقد جرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأكدت شرطة مكة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.