خالد عبد الرحمن يعود إلى جمهوره من خلال ” نجم السعودية “

أميرة خالد(صدى):

بعد تعافيه من أزمته الصحية التي دامت أكثر من شهر، يعود الفنان خالد عبدالرحمن في أولى إطلالاته الفنية، غدًا السبت، من خلال البرنامج الجماهيري الكبير ” نجم السعودية “، الذي يذاع في التاسعة مساء على قناة ” SBC “.

يذكر أن الفنان خالد عبدالرحمن قد فاجأ جمهوره عبر حسابه في ” تويتر “، الشهر الماضي بإعلانه عن إصابته بوعكة صحية، طالبًا الدعاء، ليستجيب له جمهوره بإطلاق وسم بعنوان ” دعواتنا لخالد عبدالرحمن “، حيث لاقى تفاعلًا كبيرًا، عبّر فيه متابعوه عن حبهم للفنان الكبير، من خلال الدعاء له ومشاركة مجموعة من أغانيه التي أكدت مكانته الخاصة في قلوب محبيه.