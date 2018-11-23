بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته للقاء الفيصلي غدًا

طلال الغامدي(صدى):

انهي لاعبو فريق نادي الهلال، اليوم الجمعة، تحضيراتهم استعدادًا للقاء الفيصلي، والمقرر له غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .

وركز مدرب الفريق ” جورجي جيسوس ” ، على النواحي الفنية بمران اليوم، وطبق الجهاز الفني التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد عبر مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

والتحق البيروفي ” كاريلو ” في التدريبات الجماعية، عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، ودخل اللاعبين إلى المعسكر فور نهاية المران، تأهبًا لخوض مواجهة الغد.