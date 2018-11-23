  • الجمعة 23

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته للقاء الفيصلي غدًا

بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته للقاء الفيصلي غدًا

بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته للقاء الفيصلي غدًا
طلال الغامدي(صدى):

انهي لاعبو فريق نادي الهلال، اليوم الجمعة، تحضيراتهم استعدادًا للقاء الفيصلي، والمقرر له غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .

وركز مدرب الفريق ” جورجي جيسوس ” ، على النواحي الفنية بمران اليوم، وطبق الجهاز الفني التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد عبر مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

والتحق البيروفي ” كاريلو ” في التدريبات الجماعية، عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، ودخل اللاعبين إلى المعسكر فور نهاية المران، تأهبًا لخوض مواجهة الغد.

 

 

 


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 ساعتين

احساسي يقوا ان الله راح يتلقى اول هزيمة على يد الفيصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *