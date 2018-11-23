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محمد بن راشد يلقي قصيدة ترحيباً بزيارة ولي العهد للإمارات

محمد بن راشد يلقي قصيدة ترحيباً بزيارة ولي العهد للإمارات
نايف السالم(صدى):

ألقى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة، لصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ترحيباً بزيارته للإمارات.

وضمت كلمات القصيدة الأتي: ” لــــكْ الــوفــا يـامـحـمدْ مـــنْ مـحـبِّـينكْ حـلِّـيـتْ داركْ مـــا بـيـنْ أهـلـكْ وخـلانـكْ وفــي ضـيـافَةْ أبــو خـالـدْ هُــوْ إيـمينكْ وإنــتـهْ يـمـيـنهْ وشــانـهْ واحــدْ وشـانـكْ ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2391 ] نشر منذ 2 ساعتين

حفظ الله خادم الحرمين وولي عهدة
وشيوخنا بالإمارات الحبيبة

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