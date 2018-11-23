فتاة تشعل النيران بوالدتها عقب رفضها الزواج من حبيبها
أقرت محكمة شمال شرق الصين، اليوم الجمعة، بسجن فتاة لمدة 15 عامًا، وذلك بعدما أقدمت على إشعال النار في والدتها.
وأوضحت ” المحكمة ” ، أن الفتاة التي تدعى ” لي ” ، قامت بقتل والدتها ” تشانغ ” البالغة من العمر 49 عامًا، عمدًا بإشعال النيران بها بعدما رفضت ارتباطها بحبيبها.
وقالت ” الفتاة ” ، خلال محاكمتها إنها قامت بشراء ثلاث زجاجات من الطلاء، من أحد المتاجر الصغيرة وقامت بسكبها جميعا في دلو، وعندما تشاجرت مع والدتها قامت بسكبه على شعر والدتها وإشعال النار بها.
اترك تعليقاً