فتاة تشعل النيران بوالدتها عقب رفضها الزواج من حبيبها

بكين(صدى):

أقرت محكمة شمال شرق الصين، اليوم الجمعة، بسجن فتاة لمدة 15 عامًا، وذلك بعدما أقدمت على إشعال النار في والدتها.

وأوضحت ” المحكمة ” ، أن الفتاة التي تدعى ” لي ” ، قامت بقتل والدتها ” تشانغ ” البالغة من العمر 49 عامًا، عمدًا بإشعال النيران بها بعدما رفضت ارتباطها بحبيبها.

وقالت ” الفتاة ” ، خلال محاكمتها إنها قامت بشراء ثلاث زجاجات من الطلاء، من أحد المتاجر الصغيرة وقامت بسكبها جميعا في دلو، وعندما تشاجرت مع والدتها قامت بسكبه على شعر والدتها وإشعال النار بها.