حشرة تتسبب في فقدان ذاكرة فتاة لمدة أسبوع

واشنطن(صدى):

تسللت حشرة إلى فتاة ثلاثينية في أثناء خضوعها لعملية ولادة قيصرية، في أمريكا، كادت أن تتسبب في موتها.

وعانت الفتاة من فقدان في الذاكرة لمدة أسبوع، وما زالت تصارع الموت بعدما وضعت طفلها، حيث اكتشف الأطباء أن جسدها يتآكل أثناء العملية ولم يتعرفوا على السبب فحاولوا أن يسعفوها وظنوا أنها شفيت وتخطت مرحلة الخطر.

وبعدما ذهبت إلى البيت برفقة زوجها، وبعد أيام قليلة شعرت بألم شديد في البطن، وأكد الطبيب بعدما أخضع السيدة لعدة فحوصات طبية إن حشرة آكلة للحم تتغذى على جدار بطنها، حيث تسللت إليها عندما خضعت لعملية الولادة القيصرية، وقرر الطبيب إجراء عملية أخرى للسيدة لإزالة الحشرة واللحم المتعفن التي تسببت فيه الحشرة.