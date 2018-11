بالفيديو.. نجمة خليجية تعلن خبر زواجها: صرت مدام باركولي

View this post on Instagram

عزيز الروح يا اغلى من سكن فيني تراك إنت الدوى لا شفتني مجروح وإذا تـزعل .. تـطيح الدنيا من عـيني ومن غـيابك جسد أبـقى بـليا روح إخذني وإمتلك كل عمري وسنيني معاك أبقى إذا تبقى ، ومعاك أروح أحب حـب وكـلّك شي يعـنيني وعليك القلب متسكّر ماهو مفتوح كثير أشياء صارت بينك وبيني وعلى وجهي يبيّن حبي لك بوضوح أنا ، راضي بْقليلك يا مكفّيني وعلى قِل الوصل يا عْزيّزي مسموح تعال إترك غيابك ، وإحضن إيديني حمام الشوق في قلبي عليك ينوح إذا تبعد تطيح الدنيا من عـيني وإذا تقرّب من عيوني . . ترد الروح . . غنيت لُك عزيز الروح . . 💍