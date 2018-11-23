بالفيديو.. نجمة خليجية تعلن خبر زواجها: صرت مدام باركولي

أميره خالد(صدى):

أعلنت مدونة الجمال الكويتية دانا الطويرش خبر عقد قرانها من شاب يدعى عبد العزيز الزيد بشكل رسمي من خلال صفحتها على تطبيق ” انستغرام ” .

وشاركت دانا جمهورها من خلال خاصية ” الستوريز ” بمجموعة من الصور والمقاطع التي تظهر التحضيرات والهدايا التي تلقتها بهذه المناسبة، مستعرضة خاتم الخطوبة الثمين المزيّن بقطعة ألماس كبيرة، والذي يبلغ ثمنه 75 ألف دينار، حسبما كشف الإعلامية مي العيدان، كما نشرت صورة لخاتم زوجها الناعم ومحفور عليه عبارة ” أحبك ” .

وكتبت على المقاطع ” صرت مدام باركولي ” ، وأضافت ” تستاهل يوم أني اتغنيت فيك عزيز الروح، خدني وامتلك كل عمري وسنيني.. معاك ابقى إذا تبقى ومعاك أروح ” .