تونس: نرحب بولي العهد.. ولن نسمح باستغلال قضية ” خاشقجي ” في المساس بالسعودية

علي القحطاني (صدى):

أكد نور الدين بن تيشة، المستشار السياسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن الزيارة المرتقبة لصاحي السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى بلاده المقرر لها 27 نوفمبر الجاري، لن تتأثر بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشار إلى أنه لن يتم بالمساس باستقرار المملكة، قائلاً في تصريحات إذاعية: ” تونس موقفها واضح من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وسبق أن طلبت كشف الحقيقة ومعاقبة المتورّطين ” .

وأكد ” تيشة ” على أن تونس لن تسمح باستغلال قضية مقتل ” خاشقجي ” ، من أجل المس باستقرار دولة شقيقة كالمملكة العربية السعودية، ووضعها تحت طائلة الابتزاز.

واختتم ” تيشة ” تصريحاته: ” ولي العهد محمد بن سلمان مُرحب به دائماً في تونس، وعلاقاتنا مع جميع الدول العربية مبنية على الاحترام وعدم التدخل في الشئون الداخلية والدبلوماسية ولا تخضع للعواطف والمشاعر ” .