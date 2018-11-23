فوز ” الوطن والطائي واليرموك والرائد ” بالجولة التاسعة من دوري الناشئين

ماجد محمد(صدى):

انطلقت اليوم الجمعة مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا والتي شهدت أربع مباريات جمعة الوطن والتعاون والعمران والطائي والأنصار واليرموك والرائد والروضة.

وتمكن الوطن من الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، ورفع الوطن رصيده إلى النقطة 22 وتوقف رصيد التعاون عند النقطة 17.

وفاز الطائي على العمران بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، رفع الطائي رصيده إلى النقطة 19 ورصيد العمران توقف عند النقطة 10

وفاز اليرموك على الأنصار بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الأنصار، ورفع اليرموك رصيده إلى النقطة 16 وتوقف رصيد الأنصار عند النقطة 12.

وحسم الرائد مباراته مع الروضة بالفوز بهدفين دون رد، ليصبح رصيد الرائد 10 نقاط وتجمد رصيد الروضة عند النقطة 13.